6 أطعمة لتحسين صحة العين

صحة العين من أهم الأمور التي تشغل الملايين، وهو ما يدعمه النظام الغذائي بشكل كبير.

ويمكن أن يساعد النظام الغذائي في الحفاظ على قوة البصر وتقليل خطر الإصابة بحالات خطيرة تهدد القدرة على الرؤية.

ولحماية بصرك، يجب أن تعتني بعينيك من خلال إجراء فحوصات منتظمة للعين، والإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن بعض الأطعمة يمكن أن تعزز صحة العينين، وتحسن البصر.

بما في ذلك أثناء الإضاءة المنخفضة وفي الليل، مع منع الحالات التي تؤثر على العينين.

وهذه ستة من أفضل الأطعمة لتحسين البصر بحسب الخبراء:

1 – السمك

نظرا لأن الأسماك غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، فيمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة شبكية العين وتحسين البصر.

واقترحت بعض الدراسات أيضا أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على أجزاء منتظمة من الأسماك يمكن أن تمنع حالات مثل الضمور البقعي أو الغلوكوما.

وإذا كنت لا تستطيع تناول السمك بسبب نظامك الغذائي، يمكنك الحصول على مكملات أوميغا 3 النباتية لجني فوائد الأحماض الدهنية.

2 – البيض: صفار البيض مليء بالفيتامينات للحفاظ على البصر في حالة جيدة. ويحتوي صفار البيض النموذجي على العناصر الغذائية التالية المفيدة للعين: فيتامين A، اللوتين، الزياكسانثين، الزنك. ويحمي فيتامين A القرنية بينما يمكن أن يقلل اللوتين والزياكسانثين من خطر الإصابة بالتنكس البقعي أو الغلوكوما. ومن المعروف أن الزنك هو مفتاح الرؤية بشكل أفضل في الليل، أو عندما تكون الأضواء منخفضة.

3 – الجزر: يشتهر بتحسين البصر، وهو طعام رائع لتناوله إذا كنت ترغب في تعزيز رؤيتك.

ويحتوي الجزر على مستويات عالية من فيتامين A وبيتا كاروتين، وكلاهما سيساعد في الحفاظ على صحة العينين.

وأحد أعراض نقص فيتامين A هو العمى الليلي، لذا فإن تناول الجزر يمكن أن يساعدك على تجنب ذلك، لكنه لن يمنحك رؤية ليلية خارقة للطبيعة.

4 – اللوز: مليء بفيتامين E. وغالبا ما يُنسب هذا الفيتامين إلى جعل بشرتك ناعمة وسلسة بشكل جميل، ولكنه قد يحسن أيضا البصر ويقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

5 – الكالي (البروكلي الصحية): غالبا ما يتم اعتباره طعاما فائقا، وهو يتمتع بالتأكيد ببعض المؤهلات الصحية الرائعة.

ويحتوي الكالي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة بما في ذلك اللوتين والزياكسانثين والتي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض العين الخطيرة مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

6 – البرتقال: غني بفيتامين C الذي يملك العديد من الوظائف الهامة في الجسم.

وتتمثل إحدى وظائف فيتامين C في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية في العين وهو أمر ضروري لصحة العينين.