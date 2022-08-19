وزارة الطاقة توقّع اتفاقية تعاون مع الجانب الأوزبكي

البلاد : واس

وقّع وزير الطاقة بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أمس، اتفاقية تعاون مع معالي النائب الأول لوزير الطاقة الأوزبكي عظيم أحمد خوجايف.

وتهدف الاتفاقية إلى تنمية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين الشقيقين في جميع مجالات الطاقة، من خلال الأبحاث والدراسات، والعمل على تبادل السياسات والقوانين التشريعية المتعلقة بذلك.

وتشمل الاتفاقية التي تختص في مجالات الطاقة، قطاعات البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبتروكيميائيات، والهيدروجين، والاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته الهادفة إلى الحد من آثار تغير المناخ، مثل التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.

كما تضمنت الاتفاقية تعزيز التحول الرقمي والابتكار في مجال الطاقة، والعمل على تنمية الشراكات النوعية بين الطرفين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بجميع قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وتعزيز التعاون مع الشركات المختصة في مجال الطاقة، والتعاون في تطوير البنية التحتية المناسبة للوصول للطاقة، والتعاون في تطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية المستدامة في قطاع البناء وغيره من القطاعات.