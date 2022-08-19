هل اقترب رونالدو من بوروسيا دورتموند؟

تحدثت مصادر إعلامية الجمعة 19 أغسطس عن مفاوضات بين إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عامًا).

وذكرت مجلة “كيكر” الألمانية أن رونالدو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يهدف للانتقال إلى بوروسيا دورتموند في الميركاتو الحالي.

وأعلم رونالدو إدارة مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل عطفًا على عدم اقتناعه بمشروع النادي وتدني المستويات الفنية للفريق مؤخرًا.

خسر “الشياطين الحُمر” أول جولتين من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد لأول مرة منذ 30 عامًا، 1-2 أمام برايتون و0-4 أمام برينتفورد.



هل يتفاوض رونالدو مع بوروسيا دورتموند؟

نفى المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، هانز يواكيم فاتسكه وجود أي مفاوضات مع رونالدو خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة.

وقال فاتسكه: “أنا أحب هذا اللاعب، بالتأكيد فكرة ساحرة أن ترى رونالدو يلعب في ملعبنا سيغنال إيدونا بارك، لكن لا يوجد مفاوضات”.

يضيف فاتسكه في حديثه: “لم يكن هناك أي اتصالات مع ممثلي رونالدو لذلك يجب أن تتوقف (الصحافة) عن الحديث في هذا الصدد”.



الجميع يرفض التعاقد مع رونالدو

باتت مسألة انتقال رونالدو في الصيف الحالي صعبة بعض الشيء لعدة أسباب، أولها الراتب المرتفع لأفضل لاعب في العالم 5 مرات.

يطلب وكيل أعمال رونالدو، البرتغالي خورخي مينديش، نحو نصف مليون يورو راتب أسبوعي من الأندية التي يتفاوض معها.

اقرأ أيضًا.. لماذا ترفض أندية أوروبا التعاقد مع رونالدو؟



كما يلعب عامل العمر دورًا مهمًا، إذ يدخل رونالدو عامه الـ38 ويريد عقدًا لا يقل عن 3 سنوات، وهو ما ترفضه كل الأندية.

فشلت عملية نقل رونالدو إلى تشيلسي وأتلتيكو مدريد، وتقول مصادر أن أندية يوفنتوس وبايرن ميونيخ رفضا شروط مينديش.