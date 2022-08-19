نفاد تذاكر نزال البحر الأحمر

جدة – هاني البشر

قبل 24 ساعة عن استضافة جدة لنزال البحر الأحمر على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل، والذي سيجمعُ بين الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني أنتوني جوشوا، على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، أعلن الموقع الرسمي عن نفاذ التذاكر ، إذ يبدأ الحدث الذي يتضمن 10 نزالات أخرى عند السادسة من مساء السبت، فيما ينطلق النزال الرئيسي عند الواحدة بعد منتصف الليل.

وتأتي عملية بيع جميع التذاكر لأهمية اللقاء لكونه يعتبر لقاء رد اعتبار فقد كانت المواجهة الأولى بين الملاكمين قد شهدت فوز أولكسندر أوسيك على جوشوا، في نزال أقيم في سبتمبر من عام 2021م، على استاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب “جوشوا” بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999م .