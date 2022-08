كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد.. الصفقة تقترب!

بات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قريبًا من الحصول على خدمات متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، كارلوس كاسيميرو (30 عامًا).





وفقًا ليومية “MARCA” الإسبانية، فإن البرازيلي كاسيميرو سيكلف مانشستر يونايتد قرابة 70 مليون يورو، وبعقد يمتد إلى صيف 2027.

وحوّل مانشستر يونايتد اهتمامه ناحية كاسيميرو بعد فشله في استقطاب فرينكي دي يونغ من برشلونة، أو أدريان رابيو من يوفنتوس.

مانشستر يونايتد كان قد خسر أول جولتين في الدوري الإنجليزي 1-2 أمام برايتون و0-4 أمام برينتفورد، وهو رقم لم يتحقق منذ 30 عامًا.

ويهدف مدرب “الشياطين الحُمر” الهولندي إيريك تين هاغ إلى تعزيز تشكيلته بلاعب وسط دفاعي بعد تلك البداية الكارثية في البريميرليغ.

يشعر كاسيميرو بحسب “Goal” أن وقته في النادي قد انتهى، خاصة بعد تعاقد الملكي مع ثنائ الوسط الفرنسي كامافينغا وتشاوميني.

وذكرت شبكة “ESPN” أن كاسيميرو اشترط على إدارة ريال مدريد أنه في حال رغب في المغادرة، فسينتقل إلى مانشستر يونايتد فقط.

في حال انضمام كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد فسيلتحق بزملائه السابقين في ريال مدريد، الثنائي كريستيانو رونالدو ورافائيل فاران.

Casemiro is weighing up an offer to join Manchester United or to continue his career at Real Madrid, sources have told ESPN. pic.twitter.com/rGt2ZBCloR

— ESPN FC (@ESPNFC) August 18, 2022