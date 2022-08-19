في الفضاء والشمس.. عواصف مغناطيسية أرضية قد تتسبب في مشكلة

الجميع يترقب أخبار ما يحدث في الفضاء والشمس والكواكب.

وضمن هذا يتوقع العلماء وجود ما أسموه بطرد “وحشي” للغاز النشط والمغناطيسي عالي السخونة نحو الأرض.

وذلك مع فرصة بنسبة 10% لإنتاج مشاعل من الفئة X، وهي أحداث رئيسية يمكن أن تؤدي إلى انقطاع الاتصالات وتعطيل أنظمة GPS.

وهذا التيار، المعروف باسم الطرد الكتلي الإكليلي (CME)، أطلق من البقع الشمسية AR3078 يوم الاثنين.

ثم التهم طردا سابقا تم إطلاقه في اليوم السابق – معتبرا أنه “وحشي”.

وهو الآن “مزيج من الاثنين” مع الحقول المغناطيسية المتشابكة والبلازما المضغوطة، والغازات شديدة التأين.

والتي من المعروف أنها تسبب عواصف مغناطيسية أرضية قوية.

ويتوقع خبراء الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) حدوث عواصف مغناطيسية أرضية من G1- (ثانوية) إلى G2 (معتدلة).

والتي من المحتمل أن تنتج الشفق القطبي في أقصى الجنوب مثل نيويورك وأيداهو.

وبالإضافة إلى التحذير من الفئة X، يقول خبراء الأرصاد الجوية إن هناك فرصة بنسبة 30% أن تؤدي موجات الصدمة.

إلى مشاعل من الفئة M – أحداث متوسطة الحجم تسبب تعتيما قصيرا للراديو.

وتستطيع CME إخراج مليارات الأطنان من مادة الهالة من سطح الشمس.

وتتكون المادة من البلازما والمجال المغناطيسي. ومثل هذه الانفجارات لديها القدرة على إثارة طقس فضائي.

يمكن أن يتداخل مع الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة على الأرض، ويمكن أن يكون ضارا لرواد الفضاء غير المحميين.

وجاءت CEMs هذا الأسبوع من واحدة من خمس بقع شمسية موجودة حاليا على سطح الشمس، وهي مناطق مظلمة وأكثر برودة من الأجزاء الأخرى.