برنامج جودة الحياة: مركز أمني رائد ومنصة أمنية ومراكز شرطة متحركة

الرياض : واس

أكد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، أهمية توقيع مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية عدداً من عقود المديرية العامة للأمن العام ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة مع عدد من شركات القطاع الخاص الوطنية والمرتبطة بمبادرتي ” مراكز الشرط الرائدة” و” مبادرة تطوير منصة أمن” المبادرات التي تحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المرتبطة بالقطاع الأمني.

وبحضور معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ومدير عام مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية سلطان المطيري، أشار البكر إلى أهمية ما حققته الوزارة في المؤشرات الأمنية التي تنعكس إيجابياً على جودة الحياة في المملكة، إضافة إلى ما تحقق في مبادرة “مراكز العمليات الأمنية الموحدة” التي حققت نقلة بجودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة: “تهدف مبادرات رؤية السعودية 2030 المرتبطة بالقطاع الأمني إلى تعزيز قدرات القطاع برؤية مواكبة للتطورات التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، فسيتم ضمن العقود التي تم توقيعها تطوير منصة القضايا (أمن) وإنشاء مركز شرطة رائد ، وإنشاء مراكز شرطة متحركة تزيد فاعلية القطاعات الأمنية.

وأكد في ختام حديثه أن هذه المشاريع تأتي في ظل اهتمام القيادة – أيدها الله – بكل ما يعزز القدرات الأمنية في المملكة وفق أحدث المعايير في ظل نهضة شاملة تشهدها المملكة عززها إطلاق رؤية السعودية 2030.