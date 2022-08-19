المحليات

النيابة توجه باستكمال إجراءات الاستدلال الأولية في واقعة التعنيف بحفر الباطن

صحيفة البلادaccess_time22 / محرم / 1444 هـ      19 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حفر الباطن – البلاد

صَرَّحَ مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة أنه بناءً على ما رُفِعَ من قبل مركز الرصد النيابي بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمَّن تَعرُّضَ امرأة للتعنيف من قبل أحد أقاربها في محافظة حفر الباطن، فقد وجهت النيابة المختصة باستكمال إجراءات الاستدلال الأولية فوراً وإحالة المجني عليها للمستشفى لإيقاع الكشف الطبي.
وأوضحَ المصدرُ أن النيابة العامة تتابع جميع وقائع الإيذاء المنطوية على جريمة، وكل أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها بتجاوز الجاني ما له من ولاية أو سلطة أو مسؤولية شرعية أو قانونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة طبقاً لنظام الحماية من الإيذاء والأنظمة ذات العلاقة.
ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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