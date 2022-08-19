“الداخلية” تُوَقِّعُ مشاريع لمديرية الأمن ضمن برنامج جودة الحياة

الرياض – البلاد

وَقَّعَ مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية عقودًا لعدد من المشاريع للمديرية العامة للأمن العام ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية السعودية 2030، مع عدد من شركات القطاع الخاص، شملت مبادرة تطوير منصة القضايا (أمن)، ومبادرة المراكز الرائدة، ومبادرة تجهيز مراكز الشرط المتحركة (المتنقلة)، بحضور مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.

وأوضحَ مدير الأمن العام أن مؤشرات الأمن التي حقَّقَتها الوزارة وانعكاسها إيجابًا على جودة الحياة في المملكة لم تكن لتتم لولا الدعم السخي من خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز وليِّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، ومتابعة من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزيرِ الداخلية .

حضرَ التوقيع الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر ومدير عام مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية سلطان المطيري.