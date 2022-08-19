المحليات

“الجوازات”: عدم اشتراط حصول المواطن المسافر للخارج على بوليصة تأمين كورونا

صحيفة البلادaccess_time22 / محرم / 1444 هـ      19 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
الرياض – البلاد
أعلنت المديرية العامة للجوازات عدم اشتراط حصول المواطن المسافر إلى خارج المملكة على بوليصة تأمين تشمل تغطية مخاطر (كوفيد – 19) خارج المملكة، بصرف النظر عن حالة التحصين مع مراعاة اشتراطات الدول الأخرى.
وشدَّدت “الجوازات” على أن سجل الأسرة لا يتيح لحامله السفر إلى خارج المملكة، كما أن الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من (12) عامًا فأعلى.
ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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