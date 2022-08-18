الإقتصاد

10.3 مليار حركة نقاط البيع خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time21 / محرم / 1444 هـ      18 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية نحو 10.3 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس الجاري مقارنة بنحو 10.8 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.
ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ”عمليات نقاط البيع” الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 143.5 مليون عملية.

وشهدت جميع القطاعات انخفاضا من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، باستثناء قطاعي “التعليم” و”الفنادق”.
وتصدر قطاع “المجوهرات” القطاعات المنخفضة بنسبة 16 %، تلاه قطاع “الترفيه والثقافة” بـ8 %.
وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “المطاعم والمقاهي” بـ1.56 مليار ريال تمثل نحو 15% من إجمالي المبيعات، تلاه قطاع “الأطعمة والمشروبات” بنحو 1.51 مليار ريال

وبالنسبة لتوزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال نفس الفترة ، فقد تصدرت الرياض بنحو 3.02 مليار ريال، ما يمثل 29% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ1.6 مليار ريال.
وتمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.