10.3 مليار حركة نقاط البيع خلال أسبوع

الرياض – البلاد

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية نحو 10.3 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس الجاري مقارنة بنحو 10.8 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ”عمليات نقاط البيع” الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 143.5 مليون عملية.

وشهدت جميع القطاعات انخفاضا من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، باستثناء قطاعي “التعليم” و”الفنادق”.

وتصدر قطاع “المجوهرات” القطاعات المنخفضة بنسبة 16 %، تلاه قطاع “الترفيه والثقافة” بـ8 %.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “المطاعم والمقاهي” بـ1.56 مليار ريال تمثل نحو 15% من إجمالي المبيعات، تلاه قطاع “الأطعمة والمشروبات” بنحو 1.51 مليار ريال

وبالنسبة لتوزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال نفس الفترة ، فقد تصدرت الرياض بنحو 3.02 مليار ريال، ما يمثل 29% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ1.6 مليار ريال.

وتمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.