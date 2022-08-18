مواقف مشرفة

يحظى القطاع الصحي في اليمن باهتمام كبير في برامج المملكة الداعمة للشعب اليمني الشقيق ، ضمن منظومة مبادراتها الإنسانية والتنموية والمواقف المشرفة التي يسطرها التاريخ بأحرف من نور. فإلى جانب جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ مئات المشاريع في مختلف المحافظات اليمنية.

وفي هذا الإطار يأتي توقيع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام، والذي أنشئ كهدية من المملكة امتداداً لدعمها المستمر لشعب وحكومة اليمن بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، إسهاما في تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها، كما يسهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة وتحسين خدماتها وزيادة فرص العلاج.

هذا الإنجاز يتكامل مع منظومة مشروعات التطوير الصحي التي يقوم بها البرنامج السعودي ومن أبرز ثماره أيضا “مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية” في محافظة المهرة، وتعد من أكبر المشروعات التي تخدم قطاعي الصحة والتعليم في اليمن، في الوقت الذي تتواصل فيه مشروعات التنمية ذات الصلة بتأهيل قدرات المواطن اليمني في الأنشطة الاقتصادية لتأمين حياة أفضل.