مركز الملك سلمان يواصل مساعداته

الرياض – البلاد

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الثالثة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، حيث يقوم المشروع بتوزيع 20.000 ربطة خبز يوميا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 10.000 عائلة، بمعدل ربطتين لكل أسرة.

واختتم المركز البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة شيشاوة بالمملكة المغربية الشقيقة، ضمن برنامج “نور السعودية التطوعي”، الذي امتد خلال الفترة من 9 حتى 15 أغسطس 2022م.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على أكثر من 3.000 حالة، وتوزيع 1.250 نظارة طبية، وإجراء 470 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح.

وقدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 502 مستفيد خلال الفترة من 27 يوليو حتى 2 أغسطس 2022م، كما راجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 68 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 61 مراجعًا، وعيادة الباطنية 112 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 7 مستفيدين.