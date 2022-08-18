ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي

الرياض- البلاد

سجلت الموانئ السعودية خلال شهر يوليو، ارتفاعًا في حجم البضائع المُناولة بنسبة 16 % لتصل إلى 28 مليون طن مقارنة بـ 24 مليون طن في شهر يوليو لعام 2021م وفق أعلى مستويات الكفاءة والقدرة التشغيلية واللوجستية العالمية.

وفي السياق ذاته، حققت البضائع العامة زيادة نسبتها 45.4 % لتصل إلى 718 ألف طن، وارتفعت البضائع السائبة الصلبة بنسبة 30.3% لتصل إلى 4,2 ملايين طن، كما ارتفعت البضائع السائبة السائلة بنسبة 19.1% مُحققة 16,3 مليون طن.

وعلى الجانب الآخر، شهدت أعداد حاويات المناولة في الموانئ السعودية، ارتفاعاً نسبته 6.4% لتصل إلى 641 ألف حاوية مقارنة بـ 602 ألف حاوية في شهر يوليو 2021م، وحققت حاويات المُسافنة زيادة نسبتها 9.5% لتصل إلى 268 ألف حاوية مُسافنة مقارنة بـ 245 ألف حاوية مُسافنة في الفترة المماثلة من العام السابق.

وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة التشغيل في الموانئ السعودية؛ ارتفعت أعداد السفن خلال شهر يوليو لتصل إلى 1,140 سفينة بزيادة 12% وفارق 123 سفينة، وزادت أعداد السيارات لتصل إلى أكثر من 78 ألف سيارة بزيادة 31% وفارق 18 ألف سيارة، فيما بلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية 2 مليون طن بزيادة 40% وفارق 560 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م.

واستقبلت الموانئ السعودية خلال شهر يوليو من العام الجاري، 95 ألف راكب بزيادة 70% مقارنة بـ 56 ألف راكب في شهر يوليو 2021م، وتم تفريغ عدد 615 ألف رأس ماشية بكفاءة وجاهزية عالية.

وتعمل الهيئة العامة للموانئ “موانئ” على ترسيخ تنافسية القطاع البحري وتنمية بنيته التحتية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث وفق خطة إستراتيجية تستهدف توسعة خطوط النقل البحري وتتسق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.