التأمين على عقود العمالة المنزلية قريباً

الرياض – البلاد

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية، سعد آل حماد، أن الوزارة اقتربت من الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتأمين على عقود العمالة المنزلية من خلال ربط شركات التأمين في منصة “مساند” ، موضحا أن التأمين يضمن حقوق صاحب العمل والعامل لأول سنتين من تاريخ بداية العقد، على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.

وأضاف أن القرار سيسهم بتحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل والعامل، مثل: تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفـاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل.

ويُنتظر وفقا لوزارة الموارد البشرية أن يسهم القرار في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حـادث، كما سيحقق القرار العديد من المكاسب، مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودي، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية.

كما سيضمن التأمين تقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية، ما سيساهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.