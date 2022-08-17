“هيئة تنمية الصادرات السعودية” تحصد جائزة ستيفي للأعمال الدولية 2022

البلاد : متابعات

حصدت هيئة تنمية الصادرات السعودية على جائزة ستيفي للأعمال الدولية المُقدّمة من (The International Business Awards)– فئة التواصل المؤسسي والمجتمعي- “مسار المعارض” لتنظيمها معرض “صنع في السعودية” كأفضل جهة مُنظِّمة للفعاليات بين قطاع الأعمال والمُستهلك (B2C) للعام 2022.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير أن تتويج أعمال الهيئة بهذه الجائزة يأتي نتيجةً للجهود التي بذلتها وتقوم عليها منذ انطلاقة برنامج “صنع في السعودية” في مارس 2021م، وحرص “الصادرات السعودية” على تلبية احتياجات المُصدِّرين والمصنّعين، عبر تقديم مجموعة من الخدمات والمبادرات، وتحقيق وصول الصناعات السعودية إلى مختلف الأسواق، وبالتالي الإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة– أيدها الله – ومُستهدفات رؤية السعودية 2030.

يذكر أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تبذل جهوداً متواصلة لتعزيز وتوثيق العلاقات بين المنتجين والمصدرين والمستوردين من جهة، و المستهلكين من جهة أخرى، وتسعى من خلال تنظيم مثل هذه المعارض إلى توسيع نطاق أعمال المُنتجين والمُصدّرين المحليين، والعمل على ترويج مُنتجاتهم وإبراز جودتها، وتسهيل تصديرها ووصولها إلى الأسواق الدولية المستهدفة.