مسرح أزرق وفنون فلكلورية في “صيف أبها”

أبها ـ مرعي عسيري

يحفل “صيف أبها 2022” الذي انطلقت فعالياته في 28 من يوليو الماضي، ويستمر حتى 24 من سبتمبر المقبل، تحت شعار “فوق الجبال” بالعديد من الفعاليات والخيارات والتجارب السياحية الممتعة، مقدماً لزواره تجربة فريدة من المتعة والفنون الخيال والمغامرة، من خلال مناطقه الست المختلفة، منها “القرية السحرية” بخباياها وأجوائها الضبابية، و”المسرح الأزرق”بعروضه الموسيقية الطربية، وفنونه الشعبية والفلكلورية المميزة، ومنطقة “ميفانا” التي تقدم أشهى المأكولات والنكهات المحلية والعالمية التي يقدمها طهاة سعوديون من عسير، ومن مناطق المملكة الأخرى.

ويشارك طهاة عالميون من دول مختلفة،جاءوا ليستعرضوا إبداعاتهم الساحرة في “سما أبها”، إلى جانب “منطقة الكرنفال والمغامرات”، ذات الآفاق الابتكارية والتقليدية المتنوعة، و”منطقة الأطفال” التي تتيح لهم قضاء أوقات ممتعة بين اللعب والتعلم والترفيه، ومناطق التسوق والبيع بالتجزئة، لمنتجات المنطقة وصناعاتها المختلفة التي اشتهرت بها.

ويتميز برنامج “صيف السعودية” هذا العام بالخيارات المتنوعة المطروحة أمام السياح التي تلبي تطلعات كافة الشرائح ومختلف الأعمار، حيث الفعاليات الجبلية والأجواء الباردة في مرتفعات عسير، والتي يأتي من ضمنها مهرجان “صيف أبها”بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات البحرية الشيقة على سواحل البحر الأحمر في مدينة جدة، مع باقة متنوعة من التجارب والأنشطة والمغامرات، والتي تقدم بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص، الذي يقدم هذا العام تنوعاً هائلاً يلبي تطلعات كافة الأذواق، علاوة على خصومات وعروض هي الأكبر والأكثر تنوعاً، سواء في تذاكر السفر أو أسعار الفنادق والتنقل وتنظيم الرحلات.