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كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 4 أشهر

صحيفة البلادaccess_time20 / محرم / 1444 هـ      17 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

قفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر، بعد عطلة نهاية الأسبوع الممتدة وسط استمرار انتشار متحور فرعي شديد العدوى.

وسجلت كوريا الجنوبية 180 ألفا و803 إصابات بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 567 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 21 مليونا و682 ألفا و816 إصابة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها صباح اليوم الأربعاء.

وهذا هو أعلى رقم يتم تسجيله منذ 13 أبريل عندما بلغت الحصيلة اليومية 195 ألفا و387 إصابة.

وأعلنت الوكالة تسجيل 42 حالة وفاة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 25 ألفا و752 وفاة.

ibrahim

كتب بواسطة

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