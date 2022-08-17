قلة النوم تسبب أعراض خطيرة للجسم و صحة الدماغ!

كشفت عالمة النفس وخبيرة النوم جاسمين ليوالتي بعض النتائج السيئة لقلة النوم ، حيث أ,ضحت في تقرير لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية عن وجود مجموعة من العلامات مفاجئة التي يمكن ملاحظتها وتكشف أن الشخص يعاني من القلق المرضي والنوم القليل. الرغبة في تناول الوجبات الجاهزة هي أحد أعراض الحرمان من النوم، لأن قلة النوم تسبب تغيرا في الهرمونات المنظمة للشهية وكذلك الأيض ووظائف المخ، بالإضافة إل زيادة في الوزن تسبب قلة النوم بعض التغييرات في مستويات الهرمونات التي تنظم عملية الجوع، حيث يتم إفراز هرمون اللبتين في الجسم عند الشبع، بينما يتم إفراز هرمون الجريلين عند الشعور بالجوع. وأضافت أيضا أن قلة النوم تسبب ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للجسم: يحدث هذا الأمر بسبب قلة النوم الجيد، وعند الشعور بالتعب بشكل أكبر، يبدأ الدماغ في السخونة الزائدة ويكون التثاؤب وسيلة لتعويض الفشل في التنظيم الحراري. بالإضافة إلى ضعف الذاكرة الذي يمكن أن يؤثر على الحرمان من النوم على قدرة الدماغ على التعلم واسترجاع المعلومات، وأثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة، ينشط الدماغ وتتم معالجة المعلومات وتخزين الذكريات الخاصة في اليوم السابق، لذا تعطل قلة النوم هذه العملية. ويسبب الحرمان من النوم أيضا في صعوبة استيعاب المعلومات الجديدة.