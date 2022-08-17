تكريم مواطن أعاد أسماك ناجل للبيئة البحرية

جدة ـــ البلاد

يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة جهوده في التوعية بالحفاظ على الثروات الطبيعية في البيئات البحرية والبرية، وامس تسلم المواطن ” وائل عيدروس مديني درعا وشهادة شكر من نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله محمد الخليف مقدم من البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية وذلك نظير وعيه البيئي وتقيده بانظمة وقوانين الصيد بالمنطقة حيث أعاد اسماك ناجل باحجام كبيرة الى البحر تم صيدها بشكل عرضي في محافظة القنفذة اثناء فترة حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر ، وقد وثق المواطن في حينها إعادة الأسماك الى البحر وقد حقق المقطع المتداول مشاهدات عديدة . ودعا” الخليف ” الصيادين الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر صيد تلك الأسماك والتي بدأت من 1 أبريل الماضي و لمدة شهرين، موضحا ان الهدف من الحظر، هو إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الإستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.