برشلونة يدرس “فسخ عقد” أومتيتي

بات فسخ عقد المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي (28 عامًا) أحد الخيارات المطروحة لدى إدارة نادي برشلونة الإسباني للتخلص من اللاعب.

وذكرت يومية “SPORT” الإسبانية الموالية للنادي الكاتالوني، الأربعاء 17 أغسطس، أن إدارة برشلونة ترغب بالفعل في فسخ عقد أومتيتي.

يمتد عقد أومتيتي مع برشلونة إلى صيف 2026، وعطفًا على الإصابات المتكررة وانخفاض مستوى اللاعب، يهدف البارسا للتخلص من عقده.

يتقاضى أومتيتي أحد أكبر الرواتب في النادي، ويسعى الرئيس خوان لابورتا لتوفير أكبر قدر من المال جرّاء عملية بيعه في الميركاتو الحالي.

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لكن، في حال فشل برشلونة في بيع أومتيتي فإن النادي يدرس بالفعل فسخ عقده ومنحه مبلغًا سيتم الاتفاق عليه مقابل إنهاء العلاقة بينهما.

ووفد أومتيتي لأول مرة إلى برشلونة عام 2016 قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 25 مليون يورو، وهو الفائز مع فرنسا بكأس العالم 2018.