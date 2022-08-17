أوسيك وجوشوا: “نزال البحر الأحمر” على لقب بطولة العالم للوزن الثقيــل سيكون تاريخياً

خلال المؤتمر الصحفي الرسمي الذي عقــد في جدة:

– الأوكراني أوسيك يسعى لتأكيد تفوقه.. والبريطاني جوشوا يتطلّع لاستعادة ألقابه مرّة أخرى في المملكة

جده – هاني البشر

عُقد مساء اليوم الأربعاء 17 أغسطس، المؤتمر الصحفي الرسمي لنزال البحر الأحمر، الحدث التاريخي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، في محافظة جدّة، يوم السبت 20 أغسطس، لحسم لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، بين الأوكراني “أولكسندر أوسيك”، ومنافسه البريطاني “أنتوني جوشوا”.

وشهد المؤتمر ظهور الملاكمين المشاركين في النزالات الثانوية التي ستسبق النزال الرئيسي، حيث شارك الملاكمون في الحديث عن جاهزيتهم للنزالات، وسط حضور إعلامي كبيـر من داخل وخارج المملكة، بمختلف وسائل الإعلام.

وأكّد الملاكمان “أوسيك وجوشوا” خلال المؤتمر الصحفي، جاهزيتهما التامة، وسعادتهما بالتواجد في السعودية، وشدّدا على الأجواء الرائعة والحماسية التي شهداها خلال هذا الأسبوع.

وقال أوسيك: “أودّ أولًا أن أشكر الشعب السعودي على حسن الضيافة وحرارة الاستقبال، هذه المرّة الثالثة التي أزور فيها المملكة، وأتطلّع للقدوم هنا مجددًا في المستقبل القريب. وأضاف: هذا النزال مهمّ للغاية بالنسبة لي ولفريقي وللشعب الأوكراني بأكمله، سيكون نزالًا أسطوريًا بكلّ تأكيد، خصوصًا أننا تواجهنا من قبل.

وقال جوشوا: “أشكر الجميع في المملكة العربية السعودية على دعمهم وحسن ضيافتهم، أتطلّع لنزال تاريخي يوم السبت لأستعيد الأحزمة، لقد تمرنت مع فريقي بشكل ممتاز، ورفعنا مستوى التدريبات والتركيز الذهني، ما يدفعني هو شغفي للمنافسة والتطوّر دائمًا قبل كل شيء، الأحزمة هي نتاج النجاح، ولكنها ليست الهدف الأوّل”.

كما تحدّث خلال المؤتمر صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالعزيز بن فهد بن سعد المتحدّث الرسمي باسم شركة “Skill Challenge Entertainment” المالكة لحقوق نزال البحر الأحمر، وقال: “أرحّب بالجميع هنا في المملكة العربية السعودية، المملكة التي تثبت يومًا بعد يوم، قدرتها على إبهار العالم، وفخور جدًا بالنمو الذي تشهده رياضة الملاكمة هنا، وباستضافة الأحداث العالمية، وهذا لم يكن ليتحقّق لولا دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة، وجهود وزارة الرياضة، والعمل الدؤوب للاتحاد السعودي للملاكمة.

وأضـاف: المملكة اليوم أصبحت وجهة للأحداث الرياضية العالمية، ومنها الملاكمة التي تشهد نمواً كبيراً ضمن شبابنا وشاباتنا، بنسبة تخطّت 300%، أكثر ما يجعلني فخورًا هو رؤية الجهود التي بذلتها فرق العمل والكوادر السعودية لتنظيم هذا الحدث، وإظهار قدرات المملكة على تنظيم أكبر الفعاليات العالمية”.

وقال الملاكم السعودي زياد المعيوف، خلال المؤتمر الصحفي للمشاركين في النزالات الثانوية: “أنا سعيد جداً، وهذا شرف كبير بالنسبة لي، أن أتواجد هنا اليوم ضمن نزال البحر الأحمر، إذا كان بإمكاني اختيار قصة حياتي بنفسي، فإنها لن تكون بهذه الطريقة المميزة ، أحببت الدعم من الجميع، أود أن ألهم الشباب الرياضي في المملكة والعالم العربي، وأن أمهد الطريق لهم، أعلم مدى أهمية النزال وحجم الضغط، ولكن الوجهة الوحيدة بالنسبة لي هي إلى الأمام، وأتمنى أن أوفق في تقديم صورة مميزة للملاكم السعودي والعربي في أحد أكبر الأحداث في الساحة العالمية”.

هذا، ويتطلّع الأوكراني أوسيك إلى تأكيد تفوقه، بعد فوزه على جوشوا في المواجهة الأولى التي جرت في سبتمبر الماضي من عام 2021م، على استاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، حيث يهدف أوسيك إلى المحافظة على ألقابه WBA Super وIBF وWBO وIBO عندما يواجه الخصم نفسه الذي انتزع تلك الألقاب منه في المواجهة الأولى، كما سيحصل الفائز على لقب إضافي، وهو لقب Ring Magazine الذي تخلّى عنه الملاكم تايسون فيوري مطلع هذا الأسبوع، فيما يسعى البريطاني جوشوا إلى استعادة ألقابه مجددًا في المملكة، حيث سبق له أن فعل ذلك عام 2019، عندما تغلّب على المكسيكي آندي رويز جونيور في الدرعية.