التقديم لبرنامج الضيافة المنتهي بالتوظيف

أملج ـ سعود الجهني

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير بالتعاون مع كلية السياحة والضيافة بجامعة تبوك في مدينة الوجه برنامج رواد ضيافة البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف لتأهيل وتوظيف الكفاءات المحلية في قطاع السياحة والضيافة، لافتة إلى أن المسوغات المطلوبة تتمثل في شهادة الثانوية العامة. وأن المتدربين يحصلون على مكافأة شهرية خلال مدة البرنامج، فضلا عن التدريب في مشروع البحر الأحمر، مع منح فرصة للمتميزين في التدريب لدى جامعة هونج كونغ بوليتكنك، إلى جانب التوظيف في مشروع البحر الأحمر أو أحد الشركاء والمشغلين، وحصول الطالب على شهادة معتمدة من جامعة هونج كونج بوليتكنك. يشار إلى أن البرنامج سيستمر لمدة سنتين وثلاثة أشهر، ليحصل الطلاب بعدها على شهادة الدبلوم المتوسط من جامعة تبوك ومُعتمدة من جامعة هونج كونج بوليتكنك التي تتيح لهم العمل في مشروع البحر الأحمر ، كما إن هذا البرنامج مصمم لإعداد الطلاب وتوفير منهج يدمج ما بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

ويهدف المشروع إلى تزويد الشباب السعودي بالمهارات والمعرفة اللازمة لشغل وظائف المستقبل، ومنحهم الفرصة ليكونوا جزءًا من تطوير وجهة البحر الأحمر السياحية الفاخرة ، فضلا عن فتح الأفق للتخصصات الدراسية التي تنسجم مع المتطلبات التشغيلية لمشاريع شركة البحر الأحمر للتطوير، وتأهيل المواهب المحلية لدخول سوق العمل، تمكين الشباب السعودي من قيادة مستقبل السياحة والقطاعات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.