مكة المكرمة : واس
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، تشرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم بغسل الكعبة المشرفة.
نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. #ولي_العهد يتشرف بغسل #الكعبة_المشرفة.https://t.co/4oXrIAp7RE#صحيفة_البلاد pic.twitter.com/rMSnSzkm0G
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) August 16, 2022
ولدى وصول سمو ولي العهد إلى المسجد الحرام، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، كان في استقباله معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
#صور 📸
نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين .. #ولي_العهد يتشرف بغسل #الكعبة_المشرفة.https://t.co/4oXrIAp7RE#صحيفة_البلاد pic.twitter.com/9QCzHTssUp
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) August 16, 2022
وفور وصول سموه إلى المسجد الحرام طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف.
بعد ذلك توجه سموه إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث تشرف بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة.
#فيديو |
نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين سمو #ولي_العهد يتشرف بغسل #الكعبة_المشرفة.#واس pic.twitter.com/pzESaYwMyS
— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 16, 2022
كما تشرف بغسل الكعبة المشرفة مع سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة وسدنة بيت الله الحرام.