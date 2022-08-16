ولادة “أنثيين” من النمر العربي المهدد بالانقراض

البلاد : متابعات

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ولادة “أنثيين” من النمر العربي، في خطوة تؤكد مساعي الهيئة نحو تحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية، وحماية النمر العربي من الانقراض.

وولدتا النمرتان في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية، والذي يمثل أحد برامج الأسر والإكثار التي تسعى إلى زيادة عدد النمور العربية، وإعادة توطينها في الحياة البرية.

ويعد النمر العربي أحد أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، حيث لا تتجاوز أعداده اليوم 200 نمر، ذلك نتيجة فقدان موائلها الطبيعية والصيد الجائر على مدى السنوات الماضية.