جامعة الأميرة نورة تختتم معسكر الابتكار

الرياض ـ البلاد

اختتم مركز الابتكار وريادة الأعمال، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن “معسكر مسار الابتكار” الذي استمر لمدة خمسة أيام واستهدف أصحاب الأفكار الابتكارية والمشاريع الرائدة من طالبات ومنسوبي الجامعة. واخُتتم المعسكر بعرض المشاريع وتقييمها أمام لجنة التحكيم، والتي تتكون من خبراء ومختصين في المجال،

وأعلنت لجنة التحكيم عن حصول مشروع (Wrappe) على الاحتضان من معمل كود الرقمي في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، لتوفير مساحات عمل للمشروع، بالإضافة إلى الإرشاد والتوجيه في جميع مراحل المشروع مع إمكانية استخدام جميع مرافق المعمل، مثل معمل النمذجة وقاعات الاجتماعات، والحصول على أدوات ومحفزات رقمية مجانية ومُخفّضة أهمّها: اكتساب عضويات في أكبر شركات ريادة الأعمال في العالم، كذلك الحصول على محفزات وأدوات رقمية من منصات عالمية بالشراكة مع وزارة الاتصالات.

وفيما يخص المشاريع الفائزة فقد حاز على المركز الأول مشروع (nourahonline) وهو عبارة عن خدمات طالب (عن بعد) خاص بجامعة الأميرة بنت عبد الرحمن لخدمة الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، فيما حصل على المركز الثاني مشروع (رصين) وهو عبارة عن منصة واحدة تضم جميع احتياجات رواد الأعمال من دراسة جدوى، وإستراتيجيات تسويقية، وغيرها الكثير من الخدمات، جميعها تصب في تطبيق واحد بسعر مميز، وحصد المركز الثالث مشروع (عذق) وهو عبارة عن أداة عملية وآمنة بوزن خفيف تساعد على قطف التمور، وتهدف إلى تسهيل حياة أصحاب مزارع التمور وكبار السن، وإيجاد حل خلال مرحلة الجني.