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تحطم طائرة يودي بحياة قائدها بعد إقلاعها من مطار الثمامة

صحيفة البلادaccess_time19 / محرم / 1444 هـ      16 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أوضح مكتب تحقيقات الطيران، أنه تلقى صباح اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن تعرض طائرة رياضية خفيفة من نوع (تكنام) لحادث بعد الإقلاع من مطار الثمامة في الرياض.

وقال المكتب في بيان له: إن المعلومات الأولية تفيد بأن الطائرة أقلعت من مطار الثمامة حوالي الساعة 6:30 صباحاً وعلى متنها قائدها “طيار متدرب” سعودي الجنسية في رحلة تدريبية، وأنه بعد الإقلاع بخمس دقائق تم إرسال نداء استغاثة من قائد الطائرة وفقد الاتصال، عقب ذلك تم إرسال طائرة بحث من أكاديمية الطيران وتم تحديد موقع الحطام على مسافة 5 كيلومترات شمال مطار الثمامة.

وبين المكتب أن الجهات الأمنية المعنية توجهت مباشرةً إلى موقع الحادث لتجد قائد الطائرة قد فارق الحياة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من مكتب تحقيقات الطيران لكشف ملابسات ومسببات الحادث.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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