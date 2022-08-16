«القفاص» في مهرجان بيت حائل يجذب الزوار

حائل ـ البلاد

يواصل مهرجان بيت حائل التراثي في متنزه أجا بارك الترفيهي الذي يحتوي على العديد من الأنشطة الحرفية والتراثية فعالياته اليومية واستقبال الزوار من داخل مدينة حائل ومن مناطق المملكة ودول الخليج. وشدت مهنة “القفاص” التي نبعت من الساحل الشرقي في محافظة الأحساء زوار فعاليات بيت حائل, حيث شهد ركن القفاص الذي يستخدم سعف النخيل في صناعة الكثير من أنواعه اقبالاً لمشاهده ما يحويه هذا الركن من صناعة فريدة من نوعها والتي كادت أن تنقرض خلال السنوات الماضية، إلا أن اهتمام وزارة الثقافة بهذا الموروث الشعبي أعاد ظهورها مجدداً في الأسواق الشعبية. وتتمثل صناعة الأقفاص في تقطيع جريد النخل إلى قطع صغيرة ويتم تركيبها مع بعضها، ليصنع منه الأثاث مثل أسرة الأطفال والكراسي والطاولات والرفوف والسلال و الأبواب والنوافذ والأقفاص الصغيرة التي تستخدم لحفظ التمر والتين وبعض الخضار. وأوضح الحرفي الأحسائي علي الراشد المشارك في بيت حائل, أن مهنة القفاص سميت بهذا الاسم لأنه يصنع من عسيب النخيل سلالاً على شكل أقفاص, مشيراً إلى أن حرفة صناعة القفاص هي مهنة نبعت من المنطقة الشرقية, حيث امتهنها الآباء والأجداد لتلبية احتياجات الأهالي في ذلك الوقت للأقفاص التي تحفظ التمر والخضار، واحتياجهم للرفوف والكراسي والسرر وغيرها, مضيفاً أن مهنة القفاص تستخدم جريد النخل فقط دون مشاركة أي خامة خارج الجريد، من خلال عدة أدوات تسمى المجاوف والعكفا والساطورة والمضرب والعلام.