الغذاء تحذر من ملامسة الأطعمة الخام للجاهزة

الرياض ـ البلاد

حذّرت هيئة الغذاء والدواء، من خلط الطعام الجاهز للأكل مع الأطعمة النيئة، والذي قد يسبب “التلوث الخلطي”.

وأوضحت الهيئة أن ملامسة الأغذية النيئة مثل اللحوم والدواجن للطعام المطبوخ والجاهز للأكل، أحد مسببات التلوث الخلطي؛ لذا يُنصح بالفصل سواءً عند التحضير أو التخزين.

وتابعت في فيديو على حسابها بتويتر تحت عنوان “دقيقة توعية”، أن التلوث الخلطي يحدث عندما تنتقل الجراثيم من الطعام الخام غير المطبوخ مثل اللحوم والدواجن وغيرها إلى الطعام المطبوخ أو الجاهز، عن طريق الأيدي أو المعدات أو الأواني الملوثة.

وأضاف مشاري الحارثي، خبير المختبرات بالهيئة أن هناك عدة أنواع من البكتيريا مثل السلامونيلا تنتقل من الدجاج الخام إلى الطعام الجاهز مثل الخس والطماطم، وقد يحدث ذلك في حالة تخزين الأطعمة الخام غير المطبوخة فوق تلك الجاهزة للأكل في الثلاجة.

ولتجنب التلوث الخلطي، نَصَح “الحارثي” باتباع عدد من الخطوات منها تخصيص أدوات تجهيز للأغذية الخام، وأخرى لتلك الجاهزة للطعام، واستخدام أدوات نظيفة ومعقمة للتجهيز وغسيل اليدين جيدًا قبل البدء بعملية تحضير الطعام والمحافظة على نظافة وتعقيم الأسطح الملامسة للغذاء، وتحضير الغذاء الجاهز للأكل قبل الخام، وحفظ الأغذية الخام وتلك الجاهزة للأكل منفصلة عن بعضها.