العلا تستعد لشتاء طنطورة ومهرجانات الاستجمام

العلا ـ البلاد

أعلنت لحظات العلا عن الفعاليات والمهرجانات الجديدة لما تبقى من عام 2022، والتي ستقام في محافظة العلا، مدينة الحضارات العربية القديمة وملتقى طرق التجارة بينها. تشمل الفعاليات عودة مهرجانات العلا للاسترخاء والاستجمام وشتاء طنطورة، بالاضافة إلى مهرجان مميز يتم تقديمه لأول مرة وهو مهرجان الممالك القديمة.

كما ستعود أحد أهم الفعاليات التي تميزت المدينة بتقديمها، حيث ستبدأ فعاليات هذا العام في سبتمبر المقبل مع عودة ” أزمث،” أول فعالية للموسيقى المتنوعة بالمملكة. سيعود أزمث هذا العام في حُلة جديدة مع فعاليات متنوعة من احتفاليات الموسيقى والفنون والأطعمة المختلفة لمدة ثلاثة أيام متتالية. وستقام الفعالية في أحد أودية صحراء العلا الخلابة.

ومع تركيز الفعاليات الموسيقية في فترتي شروق وغروب الشمس وخلط مثير لتلاقي موسيقى الشرق بالغرب، تُعد فعالية أزمث أحد أكثر الفعاليات إثارة لمحبي الموسيقى والفنون، والذين يرغبون في تلافي درجات الحرارة العالية في المدن الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع لليوم الوطني السعودي والتي سيصادف موعدها مع المهرجان.

تتبع فعالية أزمث فعاليات مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء. تم تقديم المهرجان لأول مرة في مارس الماضي، وسيقام هذا العام بين شهري سبتمبر وأكتوبر ليشهد التغير في فصول السنة وبداية فصل جديد. وكما سبق في نسخته السابقة، تتصدر فعاليات مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء فعالية فايف سِنسس سانكشواري، وهي ملاذ للاسترخاء والتعافي والصحة البدنية والعقلية. وستقدم فعاليات فايف سِنسس العديد من ممارسي ومدربي الصحة والاسترخاء المعروفين عالمياً بالإضافة إلى المدربين المحليين، حيث سيقدمون معاً أكبر عروض ممارسات الصحة البدنية والعقلية والروحية في المملكة. وسيأتي مهرجان الممالك القديمة ليقدم تجارب الماضي في الحاضر من خلال تجارب مستوحاة من معالم 7000 عام من الحضارات المتتالية والتي اتخذت من شبه الجزيرة العربية موطناً لها، كما سيقدم تجارب مستوحاة من طريق تجارة البخور الشهير والذي رسخ مكانة العلا كمفترق طرق مزدحم للثقافة والتجارة.

وسيأتي المهرجان تزامناً مع تقديم حلقات الوصل بين واحات شمال غرب المملكة، بين خيبر والعلا وتيماء لزيارة الجماهير والزوار، كما سيشمل العديد من الفعاليات الموسيقية والفنية والفعاليات الخارجية في المناطق الآثرية بالعلا، مثل فعالية مساء الحِجر الشهيرة.

وسيعود مهرجان شتاء طنطورة الشهير ليتصدر مهرجانات لحظات العلا بانفراده بمجموعة من الأحداث المنتقاة والمدهشة والتي ستعرض الوجهة السياحية للعلا بطريقة جديدة ومثيرة. ستقدم فعاليات هذا العام تجارب عشاء مبتكرة، وتجارب للأزياء الفاخرة وفنون غامرة ومسارح مفتوحة والمزيد.

كما ستقدم أجندة الفعاليات لزوار العلا في الشهور القريبة المقبلة مهرجان تمور العلا والذي سيقام على مدار أربع عطلات للأسبوع خلال سبتمبر وأكتوبر.وستستمر أيضاً فعاليات المغامرات من خلال مركز العلا للمغامرات والذي يقدم تسلق الجبال، والزيبلاين، والهبوط من قمم الجبال وفيا فيراتا وهاموك الوادي، حيث أن كل التجارب مصممة لتناسب المبتدئين ومتاحة للحجز والتجربة على مدار العام. ويثعَد أفضل وقت لتجارب المغامرات في الصباح الباكر وفي نهاية اليوم قبل الغروب وذلك خلال الصيف، أما بالشتاء فيمكن ممارسة التجربة في أي وقت خلال اليوم.