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إزالة تعديات على مرافق عامة

صحيفة البلادaccess_time19 / محرم / 1444 هـ      16 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ـ البلاد

تمكنت أمانة محافظة جدة، من إزالة عدد من مخالفات الورش بنطاق بلدية الجنوب استغلت الأراضي الحكومية المحيطة لممارسة نشاطها ووضع المخلفات والمعدات، ويأتي ذلك ضمن جهود القضاء على العشوائيات وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس عبدالعزيز بن مرعي المغربي، أن الفرق الميدانية وبمساندة الجهات المعنية، تمكنت من رصد وإزالة تعديات على مرافق عامة بمساحة 18.500 م2 جرى استغلالها من قبل أصحاب الورش.

وأضاف «المغربي»، أنه تم حجز 8 مركبات وإلزام الورش بتنظيف المواقع من آثار المخلفات مع تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

khaled soliman

كتب بواسطة

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