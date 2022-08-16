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أمر ملكي بترقية (624) من أعضاء النيابة العامة

صحيفة البلادaccess_time19 / محرم / 1444 هـ      16 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا بترقية (624) عضواً على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة.

ورفع معالي النائب العام، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر، ومتابعة وإشراف مباشر منهما – حفظهما الله -، سائلاً المولى عز وجل أن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المترقين لخدمة وطنهم، مهنئاً إياهم على هذه الثقة الملكية الكريمة والغالية.

وحث معاليه منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهد والعمل وفق خطط واستراتيجيات النيابة العامة بما يضمن جودة العمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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