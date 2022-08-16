أمانة الطائف تعيد تأهيل الشوارع

الطائف ـ البلاد

أعادة أمانة الطائف ممثلة بوكالة المشاريع، تأهيل وصيانة شبكة الشوارع الرئيسية والفرعية لرفع مستوى جودة الحياة بالأحياء والقضاء على التشوهات البصرية من خلال دعم كافة الخدمات البلدية ومعالجة الحفر والتشققات، حيث بلغ إجمالي أعمال السفلته المنجزة أكثر من 166 ألف متر مربع.

وأكد أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن هذه الأعمال تأتي ضمن حزمة من البرامج التي تنفذها وكالة المشاريع لتعزيز كفاءة الطرق ودعم السلامة المرورية وحل الاختناقات والازدحام، فيما تراعي الفرق الميدانية في تنفيذ الأعمال الكثافة والحركة المرورية والاهتمام بتعزيز وسائل السلامة بما يسهم في التسهيل على قائدي المركبات وسرعة التنقل من موقع لآخر.