متابعات

نقع القدمين بالماء الساخن لا يطرد السموم

صحيفة البلادaccess_time18 / محرم / 1444 هـ      15 أغسطس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ـ البلاد

كشف مجلس الصحة الخليجي عن حقيقة بعض الطرق المتبعة لطرد السموم من جسم الانسان.وقال المجلس إن هناك اعتقادًا خاطئًا حول طرد السموم من الجسم عن طريق نقع القدمين بالماء الساخن مع الخل وبيكربونات الصوديوم، مبينًا أن هذه الطريقة ليس لها علاقة بطرد السموم.

وشدد مجلس الصحة الخليجي على أن الحقيقة هي أن جسم الإنسان الطبيعي قادرٌ على طرد السموم من تلقاء نفسه دون التدخل بأي طريقة كانت.

وأوضح “الصحة الخليجي” أن عملية طرد السموم في جسم الإنسان الطبيعي تكون بطرق مختلفة منها: الكلى حيث تقوم بفلترة الدم من السموم والفضلات، وأيضًا الأمعاء الغليظة تطرد السموم بعملية الإخراج، وأيضًا عن طرق الغدد العرقية التي من خلالها يتم إفراز السوائل الزائدة والأملاح، كما أن للكبد دورًا مهمًا في طرد السموم بتكسيرها في الجسم ليتم تصفيتها من الدم، وأخيرًا عن طريق الرئتين حيث يتم طرد ثاني أكسيد الكربون.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.