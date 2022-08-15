نقع القدمين بالماء الساخن لا يطرد السموم

الرياض ـ البلاد

كشف مجلس الصحة الخليجي عن حقيقة بعض الطرق المتبعة لطرد السموم من جسم الانسان.وقال المجلس إن هناك اعتقادًا خاطئًا حول طرد السموم من الجسم عن طريق نقع القدمين بالماء الساخن مع الخل وبيكربونات الصوديوم، مبينًا أن هذه الطريقة ليس لها علاقة بطرد السموم.

وشدد مجلس الصحة الخليجي على أن الحقيقة هي أن جسم الإنسان الطبيعي قادرٌ على طرد السموم من تلقاء نفسه دون التدخل بأي طريقة كانت.

وأوضح “الصحة الخليجي” أن عملية طرد السموم في جسم الإنسان الطبيعي تكون بطرق مختلفة منها: الكلى حيث تقوم بفلترة الدم من السموم والفضلات، وأيضًا الأمعاء الغليظة تطرد السموم بعملية الإخراج، وأيضًا عن طرق الغدد العرقية التي من خلالها يتم إفراز السوائل الزائدة والأملاح، كما أن للكبد دورًا مهمًا في طرد السموم بتكسيرها في الجسم ليتم تصفيتها من الدم، وأخيرًا عن طريق الرئتين حيث يتم طرد ثاني أكسيد الكربون.