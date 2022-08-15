معرض الصقور يستقطب عشاق السيارات المعدلة

الرياض ـ البلاد

خصص معرض الصقور والصيد السعودي الدولي جناحًا خاصًا لسيارات الدفع الرباعي المُعدلة والدراجات النارية، وذلك ضمن فعالياته التي تقام بمقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال الرياض) خلال المدة من 25 أغسطس الجاري حتى 3 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور.

ويستقطب المعرض هواة السيارات المعدلة، مدعوماً (بموديلات) حديثة ونادرة، منها ما هو مزود بتقنيات متطورة؛ لمواجهة الظروف المناخية والبيئة المختلفة التي تواجه هواة الرحلات البرية والصيد.

ويشهد المعرض في نسخته الرابعة توسعًا كبيرًا من خلال إقامة أكثر من 25 جناحًا متنوعًا تُلبي اهتمامات هواة الصقور وتربيتها والرحلات البرية وتجهيزاتها، والمهتمين بأسلحة الصيد النارية والهوائية، إلى جانب العديد من الفعاليات المشوقة التي تستهدف جميع أفراد العائلة.

ويتميز جناح السيارات المعدلة في النسخة الحالية بدخول عارضين جدد لشركات من خارج المملكة، إلى جانب عدد من الشركات التي شاركت في النسخة الماضية، حيث تشكل سيارات الدفع الرباعي المعدلة سوقًا لها خصوصية عالية يتعامل معها روادها وعشاق هذا النوع من الهواية بشغف كبير، خاصةً هواة الرحلات البرية والمغامرات الصحراوية، ومحبي الصيد والصقارة بصفة عامة، ويستثمرون في عمليات التعديل التي طالتها، بدءاً من الشكل الخارجي، مروراً بالتفاصيل الداخلية وما أضيف لها من تقنيات خاصة، انتهاءً بالمحرك وقوته.

وكانت النسخة الماضية من معرض الصيد والصقور السعودي الدولي قد شهدت إقبالًا بلغ أكثر من نصف مليون زائر، فيما حظي جناح السيارات المعدلة باهتمام لافت، حيث عُرِضت خلاله أنواع مميزة من حيث الشكل والتصميم والألوان.