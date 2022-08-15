شاهد: أهداف مباراة ريال مدريد وألميريا 2-1

حقق حامل اللقب ريال مدريد الفوز في الجولة الأولى من الدوري الإسباني بالموسم الجديد 2022-2023 على حساب ألميريا 2-1 الأحد 14 أغسطس.

أقيمت المباراة في ملعب ألميريا “ميدترنيانو” بصافرة من الحكم الإسباني المحلي خوان مارتينيز مونييرا، وسط حضور جماهيري بلغ 7 الآف مشجع.

انتهى الشوط الأول بتقدّم ألميريا بهدف نظيف من توقيع المهاجم البلجيكي لارجي رامازاني، مبكّرًا في الدقيقة 6 إثر هجمة معاكسة.



بعد الاستراحة، زج المدرب كارلو أنشيلوتي بالثنائي لوكا مودريتش وإيدين هازارد، ثم يعادل لوكاس فاسكيز الكفة لريال مدريد بالدقيقة 61.

وفي الدقيقة 75، سجّل البديل النمساوي ديفيد ألابا هدف الفوز من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء بعد دقيقة واحدة من نزوله.

شاهد أهداف ريال مدريد وألميريا 2-1