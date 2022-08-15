سوق الثلاثاء .. بيت الهدايا التراثية بعسير

أبها ـ مرعي عسيري

يضم سوق الثلاثاء جميع الفئات وعلى رغم تغير الموقع إلا أن العادات والأنماط والسلوك والحضارة والترحيب بالضيف لن يتغير، ويعد سوق الثلاثاء الذي يقام في مدينة أبها في منطقة عسير، بيت الهدايا التراثية الأول في المنطقة، الذي يتهافت عليه الزوار لاقتناء هداياه. وقال أحد أهالي أبها إن سوق الثلاثاء هو محفل تجاري واجتماعي يحافظ على الأنماط التراثية في استقاء أخبار المنطقة وعرض السلع والمنتجات. وأضاف أن جميع الفئات تحرص على الذهاب إلى سوق الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه رغم تغير الموقع إلا أن العادات والأنماط والسلوك والحضارة والترحيب بالضيف لن يتغير.

كما أن سوق الثلاثاء هو أحد أقدم الأسواق الشعبية في المنطقة، وواحد من أبرز المعالم التاريخية في أبها، ويتميز السوق بأنه يضم مجموعة كبيرة جدا من المنتجات الشعبية واليدوية التي يتهافت السياح عليها لشرائها.