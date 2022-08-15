الارصاد: استمرار الغبار حتى نهاية الأسبوع

الرياض ـ البلاد

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إن بعض مناطق المملكة تتعرض للأتربة والغبار المثار. وأوضح “العقيل”، أن الأجواء في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية والرياض، وحتى شرق المرتفعات في منطقة بيشة، تتعرض للأتربة والغبار بسبب عودة رياح الشمال التي تصل سرعتها إلى 35 كم/ ساعة، متوقعاً استمرارها حتى نهاية الأسبوع. من جهته كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن صيف 2022 ملتهب في أوروبا.

وأضاف عبر تدوينات له عبر “تويتر”، أمس إن الجفاف يضرب 60 % من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وفقًا للمرصد الأوروبي للجفاف. وأشار إلى الظروف الجافة بسبب شحّ الأمطار، والذي تزامن مع موجات حر قاتلة، وحرائق غابات واسعة في صيف 22. وتابع: الأمطار في صيف 22 أقل من المعدل في غرب ووسط وجنوبي أوروبا، الأمر الذي خفض منسوب مياه الأنهار، مما نتج عنه تهديد للحياة السمكية. كما أثر على كفاءة النقل النهري، خصوصًا على نهري الراين والدانوب، وأثّر على توفر مياه التبريد للمفاعلات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأوضح “المسند” أن انقطاع المطر أثر سلبًا على المحاصيل الزراعية، كما سرّع من اشتعال حرائق الغابات، ودفع بعض الحكومات الأوروبية لتقييد استخدام المياه من قبل المواطنين، وتقييد استخدام الكهرباء للتكييف. وقال: إن انخفاض منسوب الأنهار إلى مستويات حرجة جعل نقل البضائع ومنها الفحم والبنزين صعبًا، مشيرًا إلى أن صربيا بدأت في تجريف الرمال لتعميق الممر المائي والحفاظ على تحرك السفن بسلاسة.