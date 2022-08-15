الاتحاد الإنجليزي يدرس معاقبة توخيل

يحقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في حادثة شجار مدربي تشيلسي وتوتنهام، توماس توخيل وأنطونيو كونتي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت يومية “غارديان” البريطانية الاثنين 15 أغسطس، أن الاتحاد الإنجليزي يجري تحقيقًا في الوقت الراهن للوقوف على العقوبات المناسبة.

ونشب شجار بين توخيل وكونتي مرتين على خلفية مباراة تشيلسي وتوتنهام التي أقيمت الأحد لحساب الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

لُعبت مباراة ديربي لندن بين تشيلسي وتوتنهام في ملعب “ستامفورد بريدج” الخاص بتشيلسي، وسط حضور جماهيري بلغ 40 ألف مشجع.

شاهد أهداف تشيلسي وتوتنهام 2-2

انتهت المباراة بالتعادل 2-2 عندما سجل هاري كين التعادل لتوتنهام في اللحظات الأخيرة، لتشتعل الأجواء بين المدربين على خط الملعب.

من المنتظر أن يتم عقاب توخيل بالإيقاف مباراة واحدة على الأقل، بسبب افتعاله شجارًا مع مدرب توتنهام أنطونيو كونتي أثناء وبعد المباراة.

إضافة إلى ذلك، فإن توخيل أصدر تصريحات عدائية تجاه حكم المباراة، أنتوني تايلور، بسبب أخطاءه التحكيمية -على حد وصف المدرب-.

شاهد شجار توخيل وكونتي كاملًا