مانشستر يونايتد يهدد بـ”طرد” رونالدو

هددت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بفسخ عقد لاعبها البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عامًا) حال كرر تصرفاته الغاضبة في المباريات.

وانقاد مانشستر يونايتد إلى الهزيمة في أول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد، أمام برايتون 1-2 ثم أمام برينتفورد 0-4.

وأظهر رونالدو ردة فعل غاضبة أثناء سير المباريات إزاء الأداء الضعيف من فريقه والخسائر المتتالية. ما جعل إدارة النادي تتخذ موقفًا ضده.

يتذيل مانشستر يونايتد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ عام 1992. وخسر كذلك أول جولتين لأول مرة منذ 30 عامًا.

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رونالدو أبلغ النادي برغبته في الرحيل هذا الصيف (2022) لكن يبدو يرفض النادي التفريط في خدمات أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فيديوهات وصورًا لردة فعل رونالدو الغاضبة والبائسة حيال الهزيمة 0-4 أمام برينتفورد.

والآن بحسب ما نشرته شبكة “Sky Sports” من مصادرها، فإن إدارة مانشستر يونايتد هددت رونالدو بفسخ عقده حال تكرار تلك التصرفات.