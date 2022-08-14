فيديو: أهداف مباراة تشيلسي وتوتنهام 2-2

خطف توتنهام تعادلًا مثيرًا 2-2 في الأنفاس الأخيرة من ملعب تشيلسي الأحد 14 أغسطس ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستقبل تشيلسي نظيره توتنهام في ديربي لندن بصافرة الحكم أنتوني تايلور وأمام قرابة 40 ألف مشجّع في مدرجات ملعب “ستامفورد بريدج”.

رفع تشيلسي وتوتنهام رصيدهما إلى 4 نقاط على اللائحة من جولتين، بعد أن حقق كل فريق انتصارًا في الجولة الأولى وتعادلًا في الجولة الثانية.

سجّل تشيلسي أولًا عن طريق السنغالي خاليدو كوليبالي بالدقيقة 19، وعادل الدنماركي بيير إيميل هويبيرغ الكفة لتوتنهام في الدقيقة 68.

بعدها بـ9 دقائق فقط تقدّم رييس جيمس من جديد للبلوز من هجمة مرتدة، لكن هاري كين أدرك التعادل المثير بالدقيقة الـ6 من الوقت الضائع.

شاهد أهداف تشيلسي وتوتنهام 2-2



بهدف هاري كين أصبح المهاجم الإنجليزي المخضرم في الترتيب الـ4 على لائحة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 184 هدفًا.

وعقب صافرة النهاية اشتعلت الأجواء في ملعب “ستامفورد بريدج” بعراك بين مدرب تشيلسي توماس توخيل ومدرب توتنهام أنطونيو كونتي.

اضطر حكم الساحة، أنتوني تايلور إلى إشهار البطاقة الحمراء لكلا المدربين، ومن المنتظر أن يتم إصدار عقوبات بحقهما من الاتحاد الإنجليزي.

وقال توخيل للصحافة غاضبًا في تصريحاته: “هدفا توتنهام كان يجب أن يتم إلغاؤهما، فريق واحد فقط استحق الفوز وهو نحن، تشيلسي”.