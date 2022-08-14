شفاعة أمير منطقة القصيم تثمر عن إعتاق رقبتين

بريدة : البلاد

أثمرت شفاعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين “عفو”، وتجاوب خيري من أولياء الدم عن عتق رقبتي مواطنان من القصاص بعد أن التقى سموه أولياء المجني عليهما للتنازل عن القصاص الذي كان مقرراً تنفيذه خلال الفترة القادمة وأكد سمو أمير القصيم خلال حديثه مع أولياء الدم أن العفو عند المقدرة من أخلاق أهل الإسلام ومن عزائم الأمور ، سائلاً الله تعالى أن يعظم لهم الأجر والمثوبة ويجزيهم خير الجزاء ويغفر لموتاهم .

وبين سموه أن نهج القيادة الحكيمة – أعزها الله – يؤكد على وجوب إعطاء كل ذي حق حقه، مشيراً سموه إلى ما يُشاهد من أبناء هذا الوطن الغالي من تآلف وتواد وتآخي هو ما تسعى إليه الحكومة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان فيما عبر ذوو المتوفين عن شكرهم لسمو أمير منطقة القصيم, مؤكدين أن الوطن بقيادته الرشيدة يقوم على إعطاء الحقوق وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه وقد حضر جلستي سموه مع أولياء الدم وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان و المشرف العام على لجنة إصلاح ذات البين فضيلة الشيخ إبراهيم الحسني وفضيلة الشيخ صالح الذياب و الدكتور حمد الصقعبي عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم.