الرياضة المبطي يحقق المركز الأول في تحدي سامورين .. ويتأهل لبطولة العالم للقدرة والتحمل

جدة- البلاد

حقق الفارس السعودي ريان بن خالد المبطي المركز الأول في بطولة تحدي سامورين الدولية للقدرة والتحمل في سلوفاكيا لمسافة 160 كم؛ ليؤكد بذلك تأهله رسمياً إلى بطولة العالم للقدرة والتحمل، المقرر إقامتها شهر أكتوبر المقبل بمدينة فيرونا في إيطاليا. وجاء فوز المبطي رفقة الفرس “بونوفا” في السباق الذي امتد لمسافة 160 كم وسط مشاركة فرسان عدد من دول الخليج وبعض الدول الأوروبية. وينضم المبطي بهذا التأهل إلى زميله الفارس سليمان الخليفة للمشاركة في بطولة العالم للقدرة والتحمل 2022 بعد أن خاضا العديد من السباقات الدولية الفترة الماضية لخطف بطاقات التأهل. وفي حديث للمبطي قال” أحمد الله على هذا الفوز المهم والتأهل لبطولة العالم وتمثيل المملكة العربية السعودية في المحفل العالمي بعد خوض العديد من السباقات الدولية، وأحب أن أتقدم بالشكر لصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية على دعمه الكبير ومتابعته المستمرة لنا، وحرصه على فرسان المملكة للتأهل والمشاركة في المحافل العالمية.