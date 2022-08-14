” الكهرباء” تنفذ مشروعا لأتمتة المعدات الهوائية بإيصال الخدمة الكهربائية

جدة : البلاد

نفذت الشركة السعودية للكهرباء، المرحلة الأولى من مشروع أتمتة المعدات الهوائية القائمة, الذي يغطي إدارات القطاع الأوسط كافة، بواقع 1500 معدة مع إنشاء مركزي تحكم أساسيين بالقصيم والرياض، ومحطات تحكم مستقلة في باقي الإدارات، وذلك انطلاقًا من حرص “السعودية للكهرباء” على تقديم خدمة ذات موثوقية عالية متوافقة مع استراتيجيتها الرامية إلى إيجاد حلول ذكية في تقديم الخدمة الكهربائية.

ويأتي هذا المشروع ضمن سعي الشركة الدؤوب في تشجيع ودعم الأفكار، فهو نتاج إحدى المبادرات المقدمة من موظفيها حيث تصب في مسار تطوير منظومة الطاقة في المملكة، ويمتاز المشروع بكونه رافداً سريعاً وفعالاً لمشاريع الأتمتة الرئيسة التي بدأ تنفيذها على مستوى شبكات التوزيع.

ويقدم المشروع حلولًا ذكية لعدد من المشاكل المرتبطة بالخدمة الكهربائية والمقدمة عبر الشبكات الهوائية بالإضافة إلى مباشرة الأعطال الطارئة بشكل سريع دون الحاجة إلى تلقي أي بلاغ من المشترك، كما يمكن المشروع مشغلي النظام من رصد وتقصي مواقع الأعطال الطارئة بشكل أسرع وتصل نسب تخفيض المدة الزمنية اللازمة لإعادة الخدمة للمشترك إلى ما يعادل 35%.