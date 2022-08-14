السيسي يوجه بالتعامل الفوري مع حريق “كنيسة المنيرة”

القاهرة : متابعات

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع حادث حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزه.

وقال السيسي ، في بيان عبر حسابه بموقع “فيسبوك” اليوم ، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة بمحافظة الجيزه، مشيرا إلى أنه وجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين .

وتقدم السيسي بـ “خالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء”.

وانتقل محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد لموقع الحريق الذي نشب بكنيسة أبوسفين بأمبابة لمعاينته والوقوف علي ملابسات الحريق ومتابعه أعمال نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج .

وأكد المحافظ ، في بيان نشر على “فيسبوك” ، أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف، مؤكدا على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والأطمئنان عليهم حتي تمام شفائهم، وكلف محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسر المتوفين و 10 آلاف جنيه لأسر المصابين .

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ30 سيارة اسعاف لموقع حادث الحريق، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة)، وجاري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة.