الرياضة الخليج ينهي معسكر إزميت بخسارة من الاتفاق

الدمام-حمودالزهراني

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي، معسكره التحضيري الذي احتضنته مدينة إزميت التركية، بالخسارة 0-1 أمام الاتفاق، مساء اليوم الأحد ، في خامس مبارياته التجريبية والأخيرة، فيما تقرر عودة بعثة الفريق، فجر الثلاثاء. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسجل الاتفاق هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 68 من زمن المباراة.

وكان الخليج قد فاز على البطائح الإماراتي في أول تجربة ودية، فيما تعادل أمام الاهلي السعودي وخسر من الساحل في الثالث التجارب وتعادل في الرابعة مع السالمية الكويتي بمعسكره الذي يأتي تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي.

ويبدأ أبناء سيهات دوري كأس محمد بن سلمان موسم 2022-2023 بمواجهة نظيره الهلال في الـ25 من أغسطس الجاري على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.