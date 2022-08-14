أمانة المدينة تعتمد 17 مخططاً سكنياً جديداً

المدينة المنورة : البلاد

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة 17 مخططاً سكنياً جديداً خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022م, بمساحة إجمالي تبلغ 2,242,738 متراً مربعاً. وتوفّر المخططات إجمالاً 2932 قطعة سكنية متعددة المساحات، و16 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية، إضافة إلى 21 حديقة عامة، و23 مسجداً، ومجموعة من المرافق العامة والحكومية.

وأوضحت الأمانة أن اعتماد هذه المخططات السكنية الجديدة تساهم في تطوير البنية التحتية للمدينة المنورة، وتغطية الطلب على الوحدات السكنية، ورفع مستوى جودة الحياة للسكان، ودعم برامج التوسّع العمراني وخطط التطوير البيئي والاقتصادي للمدينة المنورة، وزيادة المناطق السكنية لسكان المنطقة، وتغطية الطلب في ظل النمو العمراني الذي تشهده المنطقة.