فيديو: أهداف مباراة أرسنال وليستر سيتي 4-2

انتصر أرسنال في ميدانه “الإمارات” أمام ليستر سيتي بأربعة أهداف لاثنين السبت 13 أغسطس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أقيمت المباراة بين الفريقيت في حضور جماهيري غفير بلغ قرابة 60 ألف مشجع في المدرجات، وأدارها تحكيميًا الحكم الإنجليزي دارين إنجلاند.

ورفع “الغانرز” رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة في الصدارة، بتحقيقه انتصارين من أول جولتين، أمام كريستال بالاس 2-0 وليستر سيتي 4-2.

أحرز أهداف أرسنال كل من البرازيلي غابريل خيسوس بالدقيقتين 32 و35. والسويسري غرانت تشاكا (55) والبرازيلي غابريل مارتينيلي (75).

فيما سجّل للفريق الزائر ليستر سيتي، مدافع أرسنال ويليام صاليبا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 53، والإنجليزي كايل ووكر بيترز بالدقيقة 74.

شاهد أهداف أرسنال وليستر سيتي 4-2