شاهد: أهداف مباراة ميلان وأودينيزي 4-2

استهل ميلان حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزٍ عريض أمام أودينيزي بأربعة أهداف لاثنين، أمسية السبت 13 أغسطس.

وأمام نحو 80 ألف مشجّع في ملعبه التاريخي “سان سيرو” أكرم ميلان وفادة أودينيزي وحصد أول 3 نقاط في الموسم الجديد 2022-2023.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2، بعد أن باغت “الأوديني” أصحاب الأرض بالتسجيل مبكّرًا في الدقيقة 2 عن طريق المدافع البرازيلي رودريغو بيكاو.

ثم سجل ميلان مرتين في غضون 3 دقائق، عن طريق الفرنسي ثيو هيرنانديز من علامة الجزاء والكرواتي أنتي ريبيتش، بالدقائق 12 و13 تواليًا.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المبدد في الشوط الأول، عادل المدافع المغربي آدم ماسينا الكفّة لأودينيزي برأسية متقنة لتصبح النتيجة 2-2.

بعد الاستراحة حسم “الروسونيري” المباراة بواسطة الإسباني الشاب براهيم دياز في الدقيقة 46، وأنتي ريبيتش من جديد في الدقيقة 68.

شهدت المباراة المشاركة الأولى لنجمي ميلان الجديدين، البلجيكيين تشارلز دي كيتيلير وديفوك أوريغي، وسط استقبال جماهيري غفير.

شاهد أهداف ميلان وأودينيزي 4-2