تعرف على الطُرق الصحيحة لطرد السموم من جسمك

البلاد : غدير الطيار

كشف مجلس الصحة الخليجي في حساباته الرسميه على وسائل التواصل الاجتماعي عبر سلسلته التوعوية (إشاعة الاسبوع) حقيقة الطرق المتبعة لطرد السموم من جسم الانسان .

‏وقال المجلس بأن هناك اعتقاد خاطئ حول طرد السموم من الجسم عن طريق نقع القدمين بالماء الساخن مع الخل وبيكربونات الصوديوم وأن هذه الطريقة ليس لها علاقة بطرد السموم .

وشدد مجلس الصحة الخليجي في رسالته بأن الحقيقة هي ان جسم الانسان الطبيعي قادر على طرد السموم من تلقاء نفسة دون التدخل بأي طريقة كانت .

واوضح الصحة الخليجي أن عملية طرد السموم في جسم الإنسان الطبيعي تكون بطرق مختلفة منها : الكلى حيث تقوم بفلترة الدم من السموم والفضلات، وأيضاً الأمعاء الغليظة تقوم بطرد السموم بعملية الإخراج، وأيضاً عن طرق الغدد العرقية التي من خلالها يتم إفراز السوائل الزائدة والأملاح، كما أن للكبد دور مهم في طرد السموم وذلك بتكسيرها في الجسم ليتم تصفيتها من الدم، وأخيراً عن طريق الرئتين حيث يتم طرد ثاني أكسيد الكربون.